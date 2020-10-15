نداء شرارة تغازل جمهورها فى أحدث ظهور على "إنستجرام"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة نداء شرارة، على التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت "نداء"، منذ قليل بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وظهرت نداء بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأبيض ، وعلقت قائله :"الأناقة الحقيقية أن يكون الإنسان باهظ الكرامة.. حليم النفس غنى الأخلاق .. مسائكم فل يا حبايبي". 


نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى من وعلى يوسف من وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة.


ولاقت نداء الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب حتى بعد فوزها باللقب، تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب.

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