لهذا السبب.. نجلاء فتحي مطلوبة على جوجل





في سياق متصل، اختفت الفنانة نجلاء فتحى عن الأضواء منذ حوالى 20 عاما، بعدما قدمت آخر أفلامها عام 2000 وهو "بطل من الجنوب" مع أحمد خليل وكارمن لبس.





يذكر أن وولدت الفنانة نجلاء فتحي باسم فاطمة الزهراء حسين فتحي بمنطقة مصر الجديدة في 21 ديسمبر 1951، لتكون الابنة رقم 5 بين أربع بنات وخمسة أولاد، وبعد انفصال والديها وانتقال الأب إلى الفيوم عاشت نجلاء مع والدتها بالقاهرة وتلقت تعليمها بمدرسة النوتردام الفرنسية، وبسبب تشابه اسمها مع اسم الفنانة القديرة زهرة العلا فضلت تغيير اسمها إلى نجلاء فتحي وكان صاحب الفضل في اختيار الاسم هو الفنان عبد الحليم حافظ.



تصدر اسم الفنانة نجلاء فتحي، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بع إعلان وفاة الفنان القدير محمود ياسين، حيث كانا قد قدما معا ثنائيًا بارزًا في عدد من الأعمال الفنية، فكان بمجرد البحث عن اسم محمود يس يربطه محرك البحث تلقائيًا باسم النجمة نجلاء فتحي.