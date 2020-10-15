البرتغال تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:56 م
البرتغال
البرتغال
وكالات
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أعلنت البرتغال حالة الطوارئ، وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

ويسمح أمر الطوارئ الذي دخل حيز التنفيذ يوم الخميس ويستمر لمدة 15 يوما، للحكومة بوضع قيود على الحركة والحياة العامة بشكل عام، حسبما ذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، عقب اجتماع لمجلس الوزراء في لشبونة.

 

وستقتصر التجمعات العامة على 5 أشخاص كحد أقصى، بينما سيتم السماح للحفلات الخاصة بضم ما يقرب من 50 شخصا فقط.

 

ويتعين على المواطنين ارتداء الأقنعة الواقية خارج منازلهم، بالإضافة إلى أنه يجب على البرلمان البرتغالي أن يوافق على التدابير.

 

وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة إجمالي 91 ألف حالة إصابة و2117 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

 

وارتفع عدد المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفيات من 300 إلى ما يقرب من ألف في نحو شهر تقريبا.

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