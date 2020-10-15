فريدة سيف النصر تتعرض لهجوم شرس من الجمهور بسبب صورة لصديقتها المتوفاه

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شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، صورة لإحدى صديقاتها المتوفاه طالبة من الجمهور الدعاء لها، ولكن جعل الجمهور حزنها يتحول لهجوم.



وكتبت "سيف النصر" قائله: "مع السلامة ياغالية، الفاتحة لأميرة والنبي وهي أميرة.. يا أصحابنا وأهلنا ومعارفنا المشتركين".



وتعرضت فريدة سيف النصر عقب ذلك لهجوم كبير من الجمهور بسبب ظهور ملامح جسد صديقة فريدة سيف نصر فكتب أحدهم: "الله يرحمها وطيب يا أستاذة فريدة اختاري صورة كويسة ليها لأنها صدرها باين والآن هي في رحمة الله ولا تزعليش مني وحبيت أنصح لوجه الله تعالى"، وردت "سيف النصر" على هذا التعليق قائله: "في ايه انتم هاتربونا.. احط صورة لصديقة كبيرة توفيت وتطلب لها الرحمة يدخلوا استريها ونقي صورة وعلشان لابسة ديكولتيه، وللعلم مقفول جدًا لكن هما بصوا فين وست كبيره؟ يا معقدين الحياة ده أنا ماخدتش بالي إلا من وشها لكن انتم بتفلوا وتبحلقوا ومرضي وعاملين شيوخ.. ممكن ماتعلقوش وماتدخلوش للي مش عاجبكم..وحقيقي جبر يلم العفش. اه والله".