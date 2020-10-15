فريدة سيف النصر تتعرض لهجوم شرس من الجمهور بسبب صورة لصديقتها المتوفاه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
شاركت الفنانة فريدة سيف النصر، صورة لإحدى صديقاتها المتوفاه طالبة من الجمهور الدعاء لها، ولكن جعل الجمهور حزنها يتحول لهجوم.

وكتبت "سيف النصر" قائله: "مع السلامة ياغالية، الفاتحة لأميرة والنبي وهي أميرة.. يا أصحابنا وأهلنا ومعارفنا المشتركين".

وتعرضت فريدة سيف النصر عقب ذلك لهجوم كبير من الجمهور بسبب ظهور ملامح جسد صديقة فريدة سيف نصر فكتب أحدهم: "الله يرحمها وطيب يا أستاذة فريدة اختاري صورة كويسة ليها لأنها صدرها باين والآن هي في رحمة الله ولا تزعليش مني وحبيت أنصح لوجه الله تعالى"، وردت "سيف النصر" على هذا التعليق قائله: "في ايه انتم هاتربونا.. احط صورة لصديقة كبيرة توفيت وتطلب لها الرحمة يدخلوا استريها ونقي صورة وعلشان لابسة ديكولتيه، وللعلم مقفول جدًا لكن هما بصوا فين وست كبيره؟ يا معقدين الحياة ده أنا ماخدتش بالي إلا من وشها لكن انتم بتفلوا وتبحلقوا ومرضي وعاملين شيوخ.. ممكن ماتعلقوش وماتدخلوش للي مش عاجبكم..وحقيقي جبر يلم العفش. اه والله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفا فريدة سيف النصر الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ حوالي 3 ساعات

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاوض صن داونز لضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

مدافع الوداد يصدم الأهلي قبل موقعة كازبلانكا

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

"انا كريم مش كرم".. شيرين سيف النصر تتعرض للسخرية بسبب الإنكار (صور)

فريدة سيف النصر تطرح سؤالا على الجمهور

مصطفى أبو سريع يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "ولاد إمبابة" (صور)

شمس لـ"الفجر الفني": أجسد هذه الشخصية في مسلسل "ولاد إمبابة" (صور)

"معمولي عمل".. تعليق صادم من فريدة سيف النصر على إصابتها بورم في وجهها

خاص| فريدة سيف النصر تنفي لـ"الفجر الفني" إصابتها بالسرطان.. وتكشف طبيعة مرضها

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي