حبس المتهم بسرقة شقة الشاعر سيد يونس في حدائق أكتوبر

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:47 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، في واقعة سرقة شقة الشاعر سيد يونس، بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باقتحام الشقة وسرقة كتب ومحتويات أخرى.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بأكتوبر، في واقعة سرقة شقة الشاعر سيد يونس، بحدائق أكتوبر، أن المتهم استغل عدم تواجده وقام بكسر باب الشقة.

وأفادت التحقيقات، أن شقة الشاعر تحتوي على مكتبة كبري بها حوالي ٥ آلاف كتاب، وقام المتهم بسرقة كتب وبعض محتويات من الشقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الخميس، من ضبط المتهم بسرقة مكتبة ومحتويات شقة لكاتب الشاعر والكاتب سيد يونس بأكتوبر.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة حدائق الاهرام بسرقة شقة الكاتب سيد يونس، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين سرقة كتب من المكتبه.

وتمكنت القوات بقيادة الرائد طارق مدحت رئيس المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعتراف بارتكاب الواقعة.

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهمين بسرقة خزينة محل بداخلها مبلغ ١٧٠ ألف جنيه، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة عن تفاصيل سقوط المتهمين لسرقتهما خزينة محل تجاري بداخلها ١٧٠ ألف جنيه بالدقي، واعترف أحد المتهمين، أنه استغل عمله بداخل المحل، وكان على علم بوجود مبالغ كبيرة بداخل الخزينة.

وأفاد المتهم في اعترافاته، أنه اتفق مع شخص آخر لمساعدته في سرقتها، فقام بإصطناع نسخة من مفتاح المحل، وإتفق مع المتهم الثاني وإستغلا غلق المحل وقاما بسرقة الخزينة من داخله ثم قاما بإستدعاء سيارة عبر تطبيق إحدى الشركات.

وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بأنه حال مرور قوة أمنية برئاسة الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، لمتابعة الحالة الأمنية بالشارع، تمكنوا من ضبط شخصين يحملان خزينة حديدية متوسطة الحجم ويشرعًا في وضعها داخل حقيبة سيارة ملاكي يقودها شخص آخر، وتبين أنهم (عامل بأحد المحال التجارية بدائرة القسم، عاطل "مُقيمان بمحافظة المنيا"، سائق مُقيم بمحافظة القليوبية)، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، بمعرفة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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