60 % نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 08:07 م
الدكتور إبراهيم العشماوي
الدكتور إبراهيم العشماوي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن كل مشروعات الجهاز تتم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص الذي تصل مساهمته في إجمالي النتاج المحلي لأكثر من 60%.

وتابع "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن هناك ما يقرب من 5 مليون منشأة على قواعد بيانات السجل التجاري، مشيرًا إلى أن البوابة الحكومية تقدم حزمة من الخدمات للسجل التجاري مثل استخراج مستخرج رسمي أو إضافة أو محو بيانات، ووكل الخدمات اليت كانت تتطلب تواجد المواطن على الأراضي في مراكز السجل التجاري.

ولفت إلى أن المنشئات التجارية سيتم إعداد لها رقم قومي بغض النظر عن نشاطها، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على تصنيف مصر في مؤشرات الاستثمارت، والكثير من التصنيفات الأخرى.



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أعلن الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم عقد أول اجتماع للجمعية التأسيسية للبورصة السلعية، وتم تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للبورصة لها، كما تم اختياره رئيسا لمجلس إدارتها، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء التداول أو عدد السلع التي سيتم البدء بها، متوقعا أن تشمل المرحلة الأولى القمح والأزر والسكر والزيت،على أن تشمل المرحلة الثانية الذهب والقطن.

جاء ذلك خلال افتتاح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع القطاع الخاص المقام على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه، يعمل به 165 عاملا ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

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