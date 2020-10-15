معتز البطاوي: كسبت الرهان على هيثم شعبان في سيراميكا كليوباترا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا إن تعب الفريق في الفترة الماضية لم يذهب هباءًا ولكنه كلل بالنجاح، بالصعود رسميا إلى الدوري الممتاز.

وأضاف البطاوي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب الصعود رسميا للدوري الممتاز :"الحمد لله على ما وصلنا إليه بعد تعب ومجهود سنين كلل بالنجاح".

وزاد البطاوي :"أشكر النائب محمد أبو العينين وجميع أعضاء مجلس إدارة كليوباترا بعدما وقفوا بجانبنا حتى الوصول إلى هدفنا".

وأكمل المشرف العام على قطاع الكرة :"حققنا الهدف الذي خططنا له، وأشكر المدير الفني هيثم شعبان بعد نجاحه في مهمته وأؤكد للجميع بأن عليهم انتظار مدير فني واعد".

وأشار :"تعرضت لضغوط كبيرة عقب اتخاذ قرار بتعيين هيثم شعبان مديرًا فنيا قبل نهاية ٦ جولات من النهاية في الموسم المقبل، ولكني كسبت الرهان في النهاية".

وتابع :"الكابتن هيثم شعبان كان من الممكن أن يصعد بالفريق في الموسم الماضي، ولكن سوء التوفيق حرمنا من ذلك، وحقق الهدف في هذا الموسم".

وواصل :"رهاني على هيثم شعبان جاء في محلة والحمد لله قاد الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز".
وأردف :"الفريق يمتلك منصة إعلامية قوية وهو ظهير قوي لنا، نحن نعمل في منظومة ونعمل ما يفيد للنادي".

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