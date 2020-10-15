أعضاء البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يتفقدون مشروعات بالقليوبية

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أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اليوم الخميس، يرافقها متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب بجولة ميدانية للمشروعات الجارية بمدينة طوخ.



جرى خلال الجولة تفقد بناء صالة ألعاب رياضيه بمركز شباب دندنا، حيث أن الصالة مقامة على مساحة 1000 متر، ووصلت التكلفة حتى الآن مليون ونصف، كما جرى اعتماد مبلغ 750 ألف جنيه لإنهاء وتشطيب الأعمال والقائم بالتنفيذ مديرية الاسكان بالقليوبية، حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال إلى 70%، ويتكون المبنى من صالة جيم، مكتبة، قاعة كمبيوتر، حمامات، غرفة مجلس الإدارة، صالة كارتيه، وصالة تنس، بلياردو.



جاء ذلك بحضور أحمد وزيري رئيس مدينة طوخ وعماد الطوخي مدير إدارة شباب طوخ، وسمير عمر نائب رئيس المدينة.



فيما توجه الفريق إلى أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي الجاري إنشائها على مساحة 3450 متر بتكلفة إجمالية حوالي 300 مليون جنيه، حيث أنه جرى الانتهاء من بناء أعمدة الدور الثاني علوي.



كما أنه جرى اعتماد الرسوم الخاصة بالمستشفى من الوزارة، وجرى إرسالها، وذلك بحضور الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ.



جدير بالذكر أن المستشفى مكونة من دور أرضي وعدد 3 أدوار علوي، وجرى إضافة أقسام جديدة لها وهي قسم "بنك الدم – الأسنان – علاج طبيعي – معامل – أسرة داخلي – مبنى إداري للمستشفى مكون من مخازن ومشرحة".



امتدت الجولة لتفقد مشروع توسعات محطة مياة طوخ، وذلك بعدد 6 طرمبات جاري تشغيلهم، وبعد ذلك سيجرى ضخ المياه والتعقيم وأخذ العينات للتشغيل.



جدير بالذكر أنه جرى البدء في فيها عام 2015، وجاري توسعة المحطة لتستوعب 8 فلاتر و4 مروقات وتقسم التوسعة إلى مرحلتين، جرى إنهاء 99٪ من المرحلة الثانية، وهي 4 فلاتر، 2 مروق، وذلك بتكلفة إجمالية 190 مليون جنيه، وبطاقة تصميمية 69 ألف م2 في اليوم.



يذكر أن المحطة مقامة على مساحة إجمالية 10أفدنة، تقريبًا وتخدم حوالي 700 ألف نسمة من سكان طوخ وقها، وإجمالي التكلفة حوالي 120 مليون جنيه.



كما تم تفقد محطة معالجة صرف صحى إمياي بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3يوم وذلك بتكلفة 150 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها فى1-10-2021.



كما تم تفقد مدرسة كفر العمار الإعدادي الثانوى المقامة على مساحة 3500 متر بتكلفة 10 مليون جنيه.



اختتمت ريان ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة المبادرة الشبابية فرسان الرجالات التابعه للوحدة المحلية بأكياد دجوى، حيث قام الشباب بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية فى التنظيف والتشجير والتجمل فضلا عن مواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية والوحدة الصحية.



كما قام شباب المبادرة بمشاركة نائبة المحافظ ووفد متدربي البرنامج الرئاسي بزرع شجرة مثمرة على الطريق وذلك فى اطار حملة التشجير الجارية بزرع 1000 شجرة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء الفرماوى مدير المبادرات الشبابية بديوان المحافظة، وأيمن حسين رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوى.