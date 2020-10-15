وزير الخارجية: نتطلع لاستقبال السياحة الهولندية خلال الفترة المقبلة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:49 م
سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية
مارينا بشارة
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بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، مع وزير خارجية هولندا "ستيف بلوك"، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتيّن في شتى المجالات، وجاء ذلك خلال الإتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير.

وقال أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين "شكري" و"بلوك" أعربا عن ارتياحهما للتطور المتنامي فى مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

وأكدا على رغبتهما فى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية لآفاق أرحب، بما فى ذلك سرعة إتمام زيارة وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية على رأس وفد من الشركات الهولندية وذلك للتعرف على فرص الاستثمار في مصر.

 واتصالًا بمجال السياحة، أعرب الوزير "شكري" عن تطلع مصر لأن تكون ضمن أولى الدول خارج الاتحاد الأوروبي التي تستقبل السياحة الهولندية خلال الفترة القادمة، على ضوء التدابير الاحترازية الصارمة التي تطبقها الدولة في المقاصد السياحية المختلفة.
 
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الجانبين تناقشا حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ومن بينها موضوعات الهجرة واللاجئين، كما استعرض الوزير "شكرى" رؤية مصر حيال الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الخاصة بعملية السلام، حيث أكد موقف مصر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولًا إلى إقامة دولته المُستقلة، استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ووفقًا لمقررات الشرعية الدولية.
 
وفيما يتعلق بمُستجدات الأوضاع على صعيد الساحة الليبية، أشار الوزير شكري إلى أن مصر تؤكد منذ بداية الأزمة على ضرورة التوصل لتسوية سياسية ووضع خريطة طريق للمستقبل بغية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى ليبيا، مع العمل على التصدى لأى تدخلات خارجية والقضاء التام على الإرهاب.

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