القسم الثالث.. تأجيل حسم الصعود للجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة

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تأجل حسم بطاقة الصعود عن المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث للجولة الأخيرة ، وذلك بعد استمرار تساوي فرق بورتو و بورفؤاد في عدد النقاط عقب فوزهم في لقاءات الجولة قبل الأخيرة التي اقيمت اليوم الخميس .



هذا وقد شهدت الجولة قبل الأخيرة ٧ مباريات، اقيمت مباراة امس الاربعاء وجمعت فريقا دمياط وغزل السويس وانتهت بفوز الأول .



أما باقي اللقاءات فأقيمت اليوم الخميس ، وجاءت نتائجها كالأتي :



فاز فريق بورتو السويس على رأس البر بخماسية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة ٥٦ بالمركز الأول ، فيما تجمد رصيد رأس البر عند النقطة ٢٣ .



فاز فريق النوبة على نظيره سماد السويس بثلاثية مقابل هدف ، ليرتفع رصيده للنقطة ٥٣ بالمركز الثالث ، فيما تجمد رصيد السماد عند النقطة ٣٥ .



فاز فريق بورفؤاد على بلدية الاسماعيلية بثنائية نظيفة ، ليرتفع رصيده للنقطة ٥٦ بالمركز الثاني ، فيما تجمد رصيد البلدية عند النقطة عند النقطة ١٩





وشهدت ٣ لقاءات التعادل ، حيث تعادل ابو صوير و غزل دمياط سلبيا ، و الشهداء وميت الخولي ١/١ ، و كهرباء الاسماعيلية و ابو شحاتة سلبيا .





ويأتي الترتيب كالأتي :



بورتو السويس ٥٦

بورفؤاد ٥٦

النوبة ٥٣

كهرباء الاسماعيلية ٤٣

الشهداء ٤٢

دمياط ٣٨

سماد السويس ٣٥

غزل دمياط ٣٣

ميت الخولي ٣١

راس البر ٢٣

ابو شحاتة ٢٢

بلدية الاسماعيلية ١٩

ابو صوير ١٧

غزل السويس ٧