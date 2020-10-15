نادية الجندى تودع محمود ياسين برسالة مؤثرة

Advertisements

أعربت الفنانة نادية الجندي عن رحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى أمس بعد صراع مع المرض.



ونشرت نادية صورة لها من جنازة الراحل محمود ياسين ، وظهرت بالصورة برفقة ابنه عمرو ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : الله يرحمك يا محمود ، ربنا يصبر زوجته المخلصة شهيرة وأولاده وأحفاده .. نسألكم الدعاء.. ربنا يرحمه يارب ويسكنه فسيح جناته.



توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.



ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.



