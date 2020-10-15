التموين: لدينا استثمارات بالتجارة الداخلية بـ 50 مليار جنيه في 11 محافظة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:48 م
الدكتور إبراهيم العشماوي
الدكتور إبراهيم العشماوي
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق من خلال إعداد بنية تحتية لقطاع التجارة في مصر، خاصة أن ثلث عدد العاملين في الدولة يعملون في هذا القطاع سواء في المنسوجات أو الالكترونيات أو الطعام.

وتابع "العشماوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن مساهمة قطاع التجارة في النتاج المحلي تقدر بـ 19%، أي خمس الناتج المحلي، مضيفًا أن الفترة الأخيرة حدت طفرة كبيرة من زيادة المعروض من السلع الغذائية.

ولفت إلى أن الجهاز لديه 19 مشروعًا في 11 محافظة بإجمالي استثمارات تصل لـ 50 مليار جنيه، كما أن الجهاز طرح اليوم مستودعات استراتيجية بإجمالي 40 مليار جنيه.

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أعلن الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم عقد أول اجتماع للجمعية التأسيسية للبورصة السلعية، وتم تحديد الهيكل التنظيمي والإداري للبورصة لها، كما تم اختياره رئيسا لمجلس إدارتها، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد بدء التداول أو عدد السلع التي سيتم البدء بها، متوقعا أن تشمل المرحلة الأولى القمح والأزر والسكر والزيت،على أن تشمل المرحلة الثانية الذهب والقطن.

جاء ذلك خلال افتتاح أول منفذ لطرح السلع والمنتجات الغذائية التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع القطاع الخاص المقام على مساحة ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 25 مليون جنيه، يعمل به 165 عاملا ضمن مشروع طرح المنافذ السلعية والمجمعات الاستهلاكية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

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