تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد بشأن الأيام المقبلة

Advertisements

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة وارتفاعًا في معدلات الرطوبة.



وحذرت الهيئة في بيان لها، المواطنين من ارتفاع الرطوبة مما يزيد أحساس العطش وحرارة الطقس، كما حذرت من شبورة مائية صباحًا علي انحاء متفرقة من البلاد.



طقس غدا الجمعة:



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدًا الجمعة طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.



وتكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة، والتي تتمثل في شبورة كثيفة علي السواحل الشرقية ووسط سيناء مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية



طقس يوم السبت المقبل:



وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد يوم السبت المقبل طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.



وبالنسبة الظواهر الجوية يوم السبت المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.



طقس يوم الأحد المقبل:



وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد يوم الأحد المقبل طقس مائل للحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل علي السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب الصعيد وفيما يكون مائل للحراره علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.



وعن الظواهر الجوية يوم الأحد المقبل، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة برياح تنشط علي بعض المناطق في جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس والبحر الأحمر، كما تنشط أحيانًا علي شمال الصعيد وتكون مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من الصحراء الغربية.



درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:



وتبلغ درجات الحرارة غدًا الجمعة، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 30.



وتسجل درجات الحرارة يوم السبت المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 30.



وفيما يخص درجات الحرارة يوم الأحد المقبل، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 30.

