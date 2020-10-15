موسيماني يفاوض صن داونز لضم سيرينو

يضغط الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إدارة فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي من أجل حسم التعاقد مع نجم الفريق الأوروجوياني جاستون سيرينو.





ويقود موسيماني المفاوضات مع إدارة صن داونز والصفقة قد تحسم بمقابل أقل من الذي حدده مسئولو الأهلي.





وهناك موافقة مبدئية من جانب مسئولي صن داونز على التخلي عن سيرينو مقابل مليون و200 ألف دولار للأهلي في ظل العلاقة القوية بين الأهلي وإدارة صن داونز وأيضًا في ظل العلاقة القوية بين إدارة صن داونز وموسيماني.





ورصد مسئولو الأهلي في وقت سابق مبلغ 2 مليون دولار لحسم الصفقة من صفوف الفريق الجنوب أفريقي.





ويلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



