استشاري: 10% من إجمالي السرطانات سببها جيني أو وراثي (فيديو)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:33 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عماد شاش، مدير مستشفى سرطان الثدي بمعهد الأورام بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد أي إثبات علمي بأن عمليات تكبير أو تصغير الثدي تؤدي إلى زيادة نسبة السرطان، أمام إذا كانت السيدة لديها جين قد يسبب سرطان الثدي، فهناك إمكانية لاستئصال الثدي كأجراء وقائي، وبناء صدى شبه متكامل. 

وتابع "شاش"، خلال حواره مع الإعلاميتان ياسمين فهمي وليلى عز العرب، ببرنامج "إحنا الستات"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن 10% من إجمالي السرطانات سببها جيني أو وراثي، و70% من أسباب الإصابة ليست وراثية، مشيرًا إلى أن إجراء التحليل الجيني للتأكد من احتمالية الإصابة يكون عند وجود إصابة في العائلة من الدرجة الأولى. 

ولفت إلى أن سرطان عنق الرحم، غير منتشر في المجتمعات الشرقية، ومرتبط ببعض العادات الجنسية المتواجدة في الغرب، بسبب تغير الزواج أكثر من مرة، ومنتشر في الهند بصورة خاصة.

إقرأ أيضا..

قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 7 ملايين سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وحملة مواجهة سرطان الثدي.

وأضاف "الغزالي"، خلال تصريحات صحفية، أن ما بين 1 إلى 2% من السيدات بعد الكشف عليهم تأكد إصابتهم بالسرطان، ولكن الكشف المبكر يساعد كثيرًا على ارتفاع نسب الشفاء لتصل إلى 98 و99%.

وأشار إلى أن أورام الثدي على الأقل عبارة عن 3 أنواع من الأورام، موضحًا أن لكل منها طريقة علاج مختلفة وبعضها يمكن علاجه بمجرد أقراص دون الحاجة إلى جراحة أو إزالة الثدي.

وأكد أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، أن السمنة عامل رئيسي وأحد أسباب الإصابة بالسرطان، مشددًا على ضرورة التوعية والكشف المبكر للمساعدة في الوقاية من سرطان الثدي.

هذا، وقدمت وزارة الصحة عددا من النصائح للوقاية من سرطان الثدي، الذي يشكل تهديدا لعدد كبير من السيدات، وخاصة في حالة إهماله، حيث يساعد الكشف المبكرللإصابة بهذا المرض على رفع نسب الشفاء منه.

وهذه النصائح هي:

_ معرفة الشكل والملمس الطبيعي لثدييك، لأن غلامات الإصابة تختلف لدى السيدات.

_ عمل الفحص الذاتي للثدي مرة شهريا، (عند نهاية الدورة الشهرية، وفي حالة انقطاع الطمث يتم تحديد يوم ثابت كأول يوم في الشهر).
_ عند ملاحظة أي تغيير في الثدي يجب استشارة الطبيب.

_ الالتزام بالعادات الصحية، وهي: المحافظة على وزن صحي وممارسة رياضة المشي والرضاعة الطبيعية إذا أمكن.

وقالت الصحة إن الوحدات الصحية في انتظارك من السبت إلى الخميس من الساعة ٩ صباحًا إلى ٣ مساءً للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة والعلاج مجانًا بأحدث البروتوكولات العالمية.

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 9 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 22 ساعة

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الوداد يصدم الأهلي قبل موقعة كازبلانكا

منذ ساعة و 11 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ 41 دقيقة

موسيماني يفاوض صن داونز لضم سيرينو

منذ 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي