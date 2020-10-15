تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة





حصل مسؤولو النادي الأهلي، على توقيع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة، لمدة خمسة أعوام مقبلة، بداية من الموسم القادم.





توقيع أحمد رمضان بيكهام للنادي الأهلي





ومن المنتظر أن يعلن مسؤولو النادي الأهلي، عن صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام للنادي الأحمر، لمدة 5 مواسم بداية من الموسم المقبل، وتحديدا وبعد انتهاء بطولة الدوري العام.





من جانبه أنهى مسؤولو النادي الأهلي اتفاقهم مع وادى دجلة لضم بيكهام، مقابل 12 مليون جنيه، مع اختيار دجلة لـ2 لاعبين أهلاوية يتم استعارتهما لمدة موسم.





ونجحت إدارة النادي الأهلي في ضم بيكهام، مقابل 12 مليون جنيه فقط، رغم وجوب دفع الأحمر 15 مليون جنيه لاستعادة الاعب، وفقاً لعقد بيع المدافع الدولي.



