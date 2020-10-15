استشاري يكشف سبب تأخر الحمل لدى 20% من السيدات (فيديو)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:30 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، إن السيدة التي تعاني من تكيس المبايض عليها أن تمتنع عن التدخين، لأنه يؤدي إلى زيادة هرمون الذكورة، كما أن هناك ضرورة لخفض الوزن الذي يؤثر بشكل سلبي على زيادة نسبة التكيس. 

وتابع "عباسي"، خلال تقديمه برنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن هناك أدوية تخفض من الانسولين وتُقلل من ترسب الدهون في منطقة البطن، وهذا يُساهم في علاج التكيس بصورة كبيرة، أمام إذا كانت السيدة متزوجة، فهناك ضرورة لحصول السيدة على منشطات لزيادة فرص الحمل.

وأوضح أن المرأة التي تعاني من التكيس إذا كانت غير متزوجة، فمن الممكن علاج التكيس من خلال الحصول على أقرص منع الحمل التي تساهم في تنظيم الدورة الشهرية، وتقليل هرمونات الذكورة، وهذا لا يؤثر بشكل مطلق على الإنجاب في المستقبل. 

وقال "عباسي"، إن تأخر الحمل لدى السيدات قد يكون ناتجًا من تكيس المبايض الذي يؤثر على 20% من الفتيات، مشيرًا إلى أن التكيس قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الشعر في الجسم، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو ظهور حب الشباب. 

وتابع "عباسي"، أن الكثير من الفتيات المصابة بتكيس المبايض قد لا تعرف هذا الأمر، مشيرًا إلى أن أعراض التكيس تتمثل في تأخر الدورة أكثر من 40 يوميًا، أو حدوث الدورة أكثر من مرة في الشهر. 

ولفت إلى أن تحديد إصابة السيدة بالتكيس أما لا يكون من خلال إجراء بعض التحاليل، موضحًا أن التكيس ليس شيئًا خطيرًا، وناتج من حدوث بعض التداخلات الهرمونية.

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