هبة عبدالعزيز ترثى الراحل محمود ياسين

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة هبة عبدالعزيز عن رحيل الفنان القدير محمود ياسين الذى توفى أمس بعد صراع مع المرض.

ونشرت هبة صورة للراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتبت : الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.

ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

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