استشاري جراحة عيون: "الهرش" في العين يُضعف القرنية (فيديو)

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:27 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد المعتصم، استشاري طب وجراحة العيون، إن أي مشكلة بسيطة في القرنية تؤدي إلى مشاكل كبيرة في الرؤية، مشيرًا إلى أن تحدب سطح القرنية يحدث أحيانًا، دون وجود سبب واضح، وهذا للأسف مرض يصيب بعض الشباب الصغار.

وتابع "المعتصم"، خلال حواره ببرنامج "عيادة ten"، الذي يقدمه إيريني نجيب ورنا الدويك وعمرو عباسي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن تحدب القرنية منتشر في الشرق الأوسط، وهذا يرجع إلى زواج الأقارب، خلاف أن البعض يقوم بـ"الهرش" في عينه، معقبًا: "الهرش في العين يضعف القرنية".

وأوضح أن التشخيص المبكر لمريض القرنية المخروطية يؤدي إلى تجنب فكرة زراعة القرنية التي تعتبر آخر مرحلة لعلاج هذه المشكلة التي يعاني منها المريض، مضيفًا أن القرنية جزء حساس في العين، معقبًا: "لبس العدسات اللاصقة قد يؤدي إلى التهاب كبير في العين، مما يؤدي إلى جراح في القرنية أو العمى لا قدر الله".

وأشار إلى أن هناك إمكانية لتثبيت مرض القرنية المخروطية من خلال الاشاعات الفوق البنفسجية، وهذا يعتبر طفرة مهمة جدًا في علاج هذا المرض، موضحًا إلى أن الفيمتو ليزر يستخدم في علاج جراحة العيون، ويستخدم في وضع دعامات لمن يعاني من القرنية المخروطية، بدلًا من زراعة قرنية كاملة.

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