تنمية المشروعات: افتتاح الرئيس "السيسي" لمعرض "تراثنًا" مؤشر على اهتمام الدولة بالحرف التراثية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:40 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
كساب أحمد
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قال الدكتور سمير عبد الحميد، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض "تراثنًا" للعام الثاني أعطى دفعة كبيرة للمعرض، ومؤشر على أن الدولة مهتمة بالحرف التراثية واليدوية التي تعتبر موروث ثقافي كبير في مصر.

وتابع "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن محافظات مصر لا تخلو من حرفة تراثية تتمير بها، مشيرًا إلى أن معرض تراثنا عبارة عن مقطوعة موسيقية تعزفها كل محافظات الجمهورية من سيناء للوادي الجديد للقاهرة للجيزة، بالعديد من المنتجات النحاسية والصدف والإكسسوارآت والتحف واللوحات الفنية.

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وتفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أجرى الوزير جولة في جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في المعرض، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج والوزارة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، على مساحة تصل لحوالي 250 مترًا يضم منتجات لـ 3 تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية، حيث تم التنسيق مع استشاري دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتي قام البرنامج بدعمها.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد أن مشاركة التكتلات الاقتصادية في المعرض ستساعد في عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموي أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها، لافتا إلى أن المشاركة ستساعد أيضًا في ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم في الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل، حيث يمثل تكتل التلى بشندويل 11 عارضة يعمل معهن ما يقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذى يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.



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