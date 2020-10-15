تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من التوقعات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 07:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر الجاري لتصل إلى 489.1 مليون برميل.

وكان من المتوقع أن تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وخلال نفس الفترة، انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون برميل.

وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.4 بالمائة إلى مستوى 42.27 دولار للبرميل.

كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 2.8 بالمائة ليسجل مستوى 39.87 دولار للبرميل.

أخبار تهمك

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاوض صن داونز لضم سيرينو

منذ 43 دقيقة

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منذ 42 دقيقة

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ أقل من ساعتين

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

مدافع الوداد يصدم الأهلي قبل موقعة كازبلانكا

منذ ساعة و 12 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:31 م

تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

02:16 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي