تراجع مخزونات النفط الأمريكية بأكثر من التوقعات

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، عن تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 أكتوبر الجاري لتصل إلى 489.1 مليون برميل.





وكان من المتوقع أن تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 2.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي.





وخلال نفس الفترة، انخفضت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون برميل.





وبحلول الساعة 3:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 2.4 بالمائة إلى مستوى 42.27 دولار للبرميل.





كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 2.8 بالمائة ليسجل مستوى 39.87 دولار للبرميل.