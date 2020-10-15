محافظ قنا: إجراءات مسبقة لاستقبال موسم قصب السكر وعدم السماح للجرارات بالمبيت

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء مصانع شركات السكر بقوص ودشنا ونجع حمادي، لمناقشة الاستعداد لاستقبال موسم عصير قصب السكر القادم، وذلك في حضور الاستاذ كمال شلبي السكرتير العام للمحافظة والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن ومسئولي ادارة المرور بالمحافظة.



وجه الداودي بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية نحو اتباع التعليمات بكافة مراحل نقل المحصول من أماكن زراعته حتي وصوله إلي المصنع، حيث أعطي تعليماته لمسئولي المرور بعدم السماح لجرارات نقل القصب بالمبيت بالشوارع والطرق الرئيسية مع الالتزام بوضع العلامات الارشادية والمثلثات الفسفورية العاكسة.



كما شدد كذلك عدم السماح لها بالسير بحمولة اكثر من 2 مقطورة منعًا لوقوع حوادث وحفاظا علي سلامة المواطنين كما امر بمصادرة الجرارات التي يقودها اطفال مشددا علي مديري المصانع بحظر دخول الجرارات المخالفة لتلك لتعليمات الي المصانع.



كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع رؤساء المصانع ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تدبير عدد من عمال النظافة اليومية لرفع المخلفات الناتجة عن عمليات نقل المحصول بالطرق حفاظا على المظهر الجمالي للمدن.



جدير بالذكر ان المساحة المنزرعة بمحصول قصب السكر بمحافظة قنا تبلغ حوالي 120 ألف و91 فدان تمثل حوالي 37.5% من اجمالي المساحة المنزرعة على مستوي الجمهورية يتم توريد أكثر من 2 مليون و900 ألف طن قصب خام تنتج حوالي 300 ألف طن سكر سنويا.

