بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 16 أكتوبر 2020.

طقس الجمعة نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، تكون نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

منذ 38 دقيقة

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ ساعتين

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

فوز سرس الليان وتلا وتعادل ميت خاقان وخسارة غزل شبين بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي