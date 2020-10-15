سيمون عن الراحل محمود ياسين "فنان جميل ومحترم"





وعبرت عن حزنها الشديد لرحيله وكتبت: الله يرحمه محمود ياسين كان فنان جميل ومحترم .. اتشرفت بالعمل معاه فى بداياتى مسلسل "مذكرات زوج".





توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.





ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

حرصت الفنانة سيمون، على نعى الفنان القدير محمود ياسين، ونشرت سيمون صورة للنجم الراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".