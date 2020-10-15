سيمون عن الراحل محمود ياسين "فنان جميل ومحترم"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرصت الفنانة سيمون، على نعى الفنان القدير محمود ياسين، ونشرت سيمون صورة للنجم الراحل محمود ياسين، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وعبرت عن حزنها الشديد لرحيله وكتبت: الله يرحمه محمود ياسين كان فنان جميل ومحترم .. اتشرفت بالعمل معاه فى بداياتى مسلسل "مذكرات زوج".


توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.


ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.


والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية للرجاء البيضاوي قبل مواجهة الزمالك

منذ 40 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ ساعتين

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 17 ساعة

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

فوز سرس الليان وتلا وتعادل ميت خاقان وخسارة غزل شبين بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 8 ساعات

بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي