البورصات الأوروبية تواصل التراجع فى الختام

واصلت البورصات الأوروبية التراجع في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف فيروس كورونا وتلاشي آمال اقتراب التحفيز الأمريكي.

وانخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 3.1 بالمائة ليقود هبوط كافة القطاعات في البورصات الأوروبية.





وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق تحفيز لمواجهة فيروس كورونا قبل الانتخابات سيكون صعبًا لأن الديمقراطيين والجمهوريين لا يزالون بعيدون عن بعض القضايا.





لا تزال المخاوف من فيروس كورونا تلقي بثقلها على المعنويات أيضًا مع زيادة الإصابات في المنطقة حيث أعلنت الحكومة الفرنسية حالة الطوارئ الصحية العامة بالأمس بعد أن حيث شهدت البلاد قفزة في الإصابات فوق عتبة 9100 حالة لأول مرة منذ 25 يونيو، حسبما ذكرت "رويترز"





وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 2.1 بالمائة إلى 362 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 5832 نقطة.



