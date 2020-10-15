"الأجر".. تعرف على سبب اعتذار دينا الشربيني عن مسلسل "قمر 14"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اعتذرت الفنانة دينا الشربيني عن دورها في مسلسل "قمر 14"،وآثار ذلك الجدل بسبب عدم الإفصاح عن سبب اعتذارها.

وكشفت المخرج هادي الباجوري في تصريحات تليفزيونية، أن السبب وراء اعتذار الفنانةدينا الشربيني عن تجسيد دورها في المسلسل هو خلاف على الأجر مع المنتج أحمد السبكي وتتولى ياسمين رئيس الدور بدلا منها.

مسلسل "قمر 14"، يشارك به عدد من الفنانين منهم خالد النبوي، وغادة عادل، وأحمد الفيشاوي، وأحمد مالك، وشيرين رضا، وبيومي فؤاد، وأحمد حاتم، وأسماء أبواليزيد وهو من نوعية الأعمال الذي ييجهز أكثر من قصة.

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