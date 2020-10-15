سارة درزاوي تنعى الراحل محمود ياسين وتستعيد ذكرياتها معه





وعبرت ساره عن حزنها الشديد لرحيله وكتبت : أول مرة اشتركت في المهرجان العربي للمسرح كان أستاذ محمود رئيس لجنة التحكيم ... احنا كنا شوية عيال صغيرين بيتهبلوا لما يشوفوا اي ممثل ... ما بالكم بقى اننا نشوف محمود ياسين .. جرينا عليه بعد ما كنا خدنا جايزة ووقفنا كلنا حواليه اللي عايز يكلمه واللي عايز يتصور .. و هو كان مبسوط جدا و بيهزر معانا و يتصور معانا و قعدنا كده حوالي ساعة لا زهق ولا مشي بالعكس ابتسامته كانت حاضرة طول الوقت .. ربنا يرحمك يا أستاذ محمود و يغفرلك و يسكنك فسيح جناته إنا لله و إنا إليه راجعون.





توفى الفنان الكبير محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.





ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

حرصت الفنانة سارة درزاوي على نعى الفنان القدير محمود ياسين ، ونشرت ساره صورة للنجم الراحل محمود ياسين ، وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.