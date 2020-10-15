بيتسو موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد





ويلتقي الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي المغربي يوم السبت القادم في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على المركب الرياضي محمد الخامس.





ويجهز موسيماني نجمه السنغالي أليو بادجي لقيادة هجوم الأهلي يوم السبت القادم في ذهاب نصف النهائي، حيث يعتبر من اللاعبين المهمين بالنسبة للمدرب الجنوب إفريقي.





وكان أليو بادجي سجل 4 أهداف وصنع 5 في 17 لقاء خاضهم بقميص الأهلي، حيث لفت أنظار عشاق المارد الأحمر.





موعد مباراة الأهلي والوداد البيضاوي





وتلتقون مع مباراة الوداد البيضاوي المغربي والأهلي يوم السبت في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على اللاعب الذي سيعتمد عليه في مركز المهاجم الصريح أمام الوداد البيضاوي المغربي.