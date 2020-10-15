انقلاب مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملكة جمال المغرب وسعد لمجرد.. تعرف على التفاصيل





وظلت "موميني" تهاجم الفتيات المصريات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اتهام "لمجرد" في قضايا تحرش حيث كتبت قائله: "يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال".





وانقلبت مواقع التواصل الاجتماعي، حول هجوم من المصريين على ابتسام مومني، عقب تصريحاتها بأن الفتيات المصريات لا يشبهون الفتيات في شئ.

دافعت ملكة جمال المغرب، ابتسام مومني عن المطرب سعد لمجرد وذلك عقب إلغاء حفله في مصر بسبب أزمة قضايا التحرش.