مقتل 20 جنديا باكستانيا في هجومين منفصلين

أعلن مسؤولون في باكستان، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا من الجيش والقوات شبه العسكرية، في هجومين منفصلين في البلاد.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان، إن "ستة جنود بينهم ضابط قتلوا في هجوم استهدف قافلة للقوات الأمنية".

وأضاف البيان أن الإرهابيين استخدموا عبوة ناسفة بدائية الصنع لاستهداف القافلة.

وفي واقعة أخرى، لقي ما لا يقل عن 14 جنديا حتفهم بعدما هاجم مسلحون القوات الأمنية في إقليم بالوشستان، حسبما قال ساجاد حسين، المتحدث باسم الشرطة في قويتا لوكالة الأنباء الألمانية.

ووقع الهجوم على طريق ماكران كوستال السريع في منطقة غوادار بالإقليم الواقع بجنوب غرب البلاد، حيث هاجم مسلحون مجهولون قافلة تتبع القوات شبه العسكرية الحدودية.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجمات.