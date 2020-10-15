جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة





يتصدر أليخاندرو جوميز نجم نادي أتالانتا حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 4 أهداف عقب مرور ثلاث جولات حتى الآن من البطولة.





وتعود منافسات الدوري الإيطالي الممتاز مرة أخرى بداية من يوم السبت المقبل 17 أكتوبر لنبدأ في منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الكالتشيو لعام 2020/2021.





وكانت جميع الدوريات في قارة أوروبا متوقفة منذ يوم السبت الماضي بسبب فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر أكتوبر وخوض بعض المنتخبات لمنافسات بطولة دوري أمم أوروبا وخوض البعض الأخر لمنافسة تصفيات كأس العالم قطر 2020.





وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:





1- أليخاندرو جوميز (أتالانتا) - 4 أهداف.

2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) - 3 أهداف.

3- فرانشيسكو كابوتو (ساسولو) - 3 أهداف.

4- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) - 3 أهداف.

5- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) - 3 أهداف.

6- أندري جالابينوف (سبازيا) - 3 أهداف.



