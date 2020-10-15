ختام المسابقات الرياضية "للطلبة الوافدين" بمدينة البعوث بالإسكندرية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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اختتمت اليوم المسابقات الرياضية التي نظمتها "إدارة رعاية الشباب" بقطاع مدن البعوث الإسلامية، والتي استمرت لمدة خمسة أيام بمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الرياضي الخامس لطلبة البعوث الإسلامية.

وشارك في التصفيات النهائية (١١٢ طالب) من ١٣ دولة شملت دول: ( السودان - جنوب السودان - أفريقيا الوسطى - مالي - أفغانستان - إندونيسيا - الصومال - اليمن - جزر القمر - إريتريا - فلسطين)، وشمل المسابقات العديد من الألعاب الرياضة

وشملت المسابقات الرياضية المنافسة في 5 ألعاب رياضية وهي (كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة السرعة، وتنس الطاولة) "، وقد فاز بالمركز الأول في لعبة كرة القدم فريق من دولة مالي، وفي كرة السلة فاز بالمركز الأول دولة إندونيسيا، وفي كرة الطائرة فاز بالمركز الأول فريق من دولة أفغانستان، وفي لعبة تنس الطاولة فاز بالمركز الأول فريق من دولة إندونيسيا، وفاز بالمركز الأول في كرة السرعة فريق من دولة جزر القمر، وعقب انتهاء المسابقات قام طلاب البعوث الإسلامية بزيارة ترفيهية "لقصر المنتزة" بالإسكندرية للتعرف على معالم مصر السياحية.

ويقام غدا حفل ختام المهرجان الرياضي الخامس لمدينة البعوث الإسلامية بالإسكندرية، حيث يتم تكريم الفرق الرياضية المشاركة من الدول المختلفة، وذلك بحضور اللواء إبراهيم الجارحي،رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، والعميد محمود صبيحة، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، وعددا من قيادات الأزهر الشريف، وبعض القيادات بمحافظة الإسكندرية، كما يشمل الحفل فقرات استعراضية، وإنشاد ديني.

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