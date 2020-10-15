20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة سموحة

20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة سموحة
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:25 م
محمد جمال
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اختار جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان ومحمد مسعد ومحمد توني وشيملس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور وعمرو مرعي ويوسف شريف.
ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.