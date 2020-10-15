20 لاعبا في قائمة المقاصة استعدادا لمواجهة سموحة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اختار جمال عمر المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وحسني فتحي ومحمد دبش وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين وأحمد صبيحة ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان ومحمد مسعد ومحمد توني وشيملس بيكلي وعبد الله مجدي وصلاح عاشور وعمرو مرعي ويوسف شريف.

ومن المقرر أن يخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

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