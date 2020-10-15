شاهد.. دينا الراقصة حافية القديمت على غلاف إحدى المجلات

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:26 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الراقصة دينا، صورة من أحدث جلسات تصوير لها والتي تتبع إحدى المجلات وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت دينا بغطلالة متألقة حيث ارتدت فستان اسود قصير مفتوح من ناحية الصدر وشعر ملموم، وكتبت قائله: "شكرًا جزيلًا للفريق الذى عمل في هذه الجلسة بحبكم".


وتستعد دينا لفيلم "سقاط ونبيلة"، وهو بطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم وتأليف عبد الفتاح كمال.

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