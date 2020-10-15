مع السلامة يا بابا.. بكلمات صعبة عمرو محمود ياسين يودع والده





ونشر عمرو صورة لوالده الراحل عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعبر عمرو عن حزنه الشديد لرحيله وكتب: "مع السلامة يا بابا".





توفى الفنان الكبير محمود ياسين، بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء فى السينما أو التليفزيون والمسرح.





ورحل الفنان الكبير محمود ياسين أمس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، ومن المقرر أن تستقبل أسرة محمود ياسين العزاء غدًا الجمعة فى ساحة كومباوند رويال سيتى بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود ياسين السينمائية فيلم "جدو حبيبي"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي إدريس، ﺗﺄﻟﻴﻒ زينب عزيز، بطولة بشرى، لبنى عبدالعزيز، أحمد فهمي، حسن مصطفى، ومجموعة مميزة من النجوم.

حرص الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، على توديع والده بكلمات صعبة بعدما تم تشييع الجنازة اليوم.