شاهد.. محمد هنيدي يتغزل في نفسه

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تغزل الفنان محمد هنيدي، في نفسه من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وكتب "هنيدي"، تعليقا على الصورة قائلا: "إللي عنده ضحكة زي ديا.. وإللي لون عيونه مش عادية.. هو في حلاوة كدة".


يذكر أن الفنان محمد هنيدي علق تعليقا صارما على حادث فتاة المعادي، التي تعرضت للتحرش، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "المتهمين في قبضة العدالة في أقل من 24 ساعة لازم يبقوا عبرة لكل شخص يفكر أنه يعمل كده".

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