طبيب بكفرالشيخ: فيروس كورونا راجع "بغباوة" وبأعراض مختلفة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قال الدكتور محمد صالح، أخصائي القلب وقسطرة الشرايين بمستشفى كفرالشيخ العام أن فيروس كورونا بدأ يعود مرة أخري ولكن هذه المرة بأعراض مختلفة نسبيا عن السابق.

وقال الطبيب خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك": الكرونا راجعه بس بغباوه وأعراض مختلفه شويه نسبيا، بقى عادي خالص تيجي بأعراض غير الأعراض التنفسيه المشهوره والمعتاده، ممكن اعراض جهاز هضمي واسهال وقئ ومعدش فيروس رئوي فقط بقى فيروس يصيب الدم مباشره مع تجلطات ف كل مكان ف الرئة والقلب والمخ.

وتابع الدكتور محمد صالح: حالات كتير بتيجي بسكتات قلبيه او مخيه وحالات الشباب والأطفال بدأ المنحني بتاعها يزيد، ومع دخول المدارس وثقافتنا الهايله يبقى كل واحد يحرص على نفسه وبيته وأطفاله عشان احنا مكملين في الهم دا إلى 2021 ومحدش عارف إللي جاي طبيعته عامله ازاي !

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