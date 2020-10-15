بضحكة عفوية.. ميس حمدان تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ميس حمدان، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. 


ونشرت ميس، صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت ميس، بالصورة بضحكة عفوية بإطلالة كلاسيكية مرتدية فستان أسود في أبيض ووضعت ميكب هادئ يبرز ملامحها.
 

وفى سياق منفصل، تعاقدت الفنانة ميس حمدان مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم "اصحى صحصح"، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية.


أغنية "اصحى صحصح"، من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح.


يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.

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