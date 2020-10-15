حسن شاكوش يطرح كليب "انتي بسكوتايه مقرمشة" عبر يوتيوب

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:12 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مهرجان جديد بعنوان "انتي بسكوتايه مقرمشة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كلمات "انتي بسكوتايه مقرمشة"

"انتي بسكوتايه مقرمشه.. يابت ده انتي قطة مخربشة.. اموت فيكي وتبقي مفرفشة، قاعدة جوا قلبي مربعه، انتي لوحدك بربعه، كل حاجه فيكي ليها منفعه متدلعه، بنت الذوات يا تاج على راسي، بنت الذوات يا صاحبتي وناسي".

كليب "انتي بسكوتايه مقرمشة" من كلمات مصطفي حدوته، وألحان نادر زكي، وغناء حسن شاكوش وحماده مجدي والراقصة جوهره.

على صعيد أخر، يحضر "حسن شاكوش" لأغنيتين مع عمر كمال على طريقة الدويتو تم الانتهاء من الكلمات والألحان الخاصة بهما ومن المقرر تسجيلهما فور الانتهاء من الحفلات المتعاقد عليها.

يذكر أن حسن شاكوش طرح مؤخرا أغنية "لغبطيطا" على طريقة الديو مع المطرب عمر كمال، التي تخطت الـ٢٩ مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومن كلمات الشاعر إسلام المصري، وتوزيع إسلام ساسو.

تأتي أغنية "لغبطيطا" بعد عدد من الأزمات بين مؤدي المهرجانات، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وبعد أزمة حسن شاكوش مع نقابة الموسيقيين على خلفية الديو الغنائى الذى أصدره مع أحمد سعد ويحمل اسم "١٠٠ حساب".

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الكلمات المفتاحية

حماده مجدي حسن شاكوش انتى بسكوتايه مقرمشة انتي

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