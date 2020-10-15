جاسوس تركي بالنمسا يكشف عن اعترافات خطيرة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
Advertisements

أحدث وقائع "التجسس" التي تتواصل في أنحاء العالم، كانت في النمسا حيث سلم منشق تركي نفسه إلى الشرطة في فيينا، وقال إنه عميل للاستخبارات، وأدلى باعترافات خطيرة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

 

وفي ظهيرة أحد الأيام شهر سبتمبر الماضي، دخل رجل إلى مركز للشرطة في فيينا، وقال إنه عميل في الاستخبارات التركية معترفا بأنه تلقى أوامر بإطلاق النار على سياسية نمساوية من أصول كردية، ولكنه لا يرغب في فعل ذلك، وطلب حماية الشرطة.

 

وقال الرجل، إنه أُجبر على الإدلاء بشهادة مزورة لإدانة موظف في القنصلية الأمريكية في إسطنبول.

 

 

وعندما سلم أوزتورك نفسه في 15 سبتمبر، أخبر الشرطة أنه تقاعد بعد مسيرة مهنية طويلة في وكالة الاستخبارات التركية، ولكنه كلف مؤخرًا بتنفيذ هجوم على أيغول بريفان أصلان، وهي نائبة سابقة في البرلمان من حزب "الخضر" من أصل كردي ومنتقدة لأردوغان.

 

 

وقالت الصحيفة، إذا كان هذا صحيحًا، فإن اعترافات الرجل، الذي عرّف عن نفسه باسم فياز أوزتورك، تبرز بوضوح مجددا مدى استعداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمضي في ملاحقة معارضيه.

 

وربما يؤدي اعتراف أوزتورك، المفصل في تقرير الشرطة الذي حصلت عليه "نيويورك تايمز" إلى إحداث ثغرة في إدانة متين توبوز، الموظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول والمحبوس في تركيا بتهمة التجسس.

 

وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة تركية على توبوز، الذي كان يعمل لصالح وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات، بالسجن لأكثر من 8 سنوات بتهمة مساعدة جماعة إرهابية مسلحة.

 

وقضية توبوز هي واحدة من عدة قضايا ضد مواطنين وموظفين حكوميين أمريكيين قال المسؤولون الأمريكيون إنها لا أساس لها، وإنهم يرون أنها محاولة من قبل أردوغان لممارسة نفوذه في علاقاته العدائية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

 

 

ترافق استبداد أردوغان المتنامي على مدى العقد الماضي مع حملة عدوانية ضد معارضين مفترضين في الداخل والخارج، بدأت عندما اختلف مع الاتحاد الأوروبي، واشتدت بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016 الذي ألقى الرئيس باللائمة فيه على رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 16 ساعة

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 7 ساعات

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فوز سرس الليان وتلا وتعادل ميت خاقان وخسارة غزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 4 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي