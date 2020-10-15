ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاچول فى أحدث ظهور

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص الفنانة ريهام أيمن، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية. 


ونشرت ريهام منذ قليل صور جديدة له وذلك عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 


وظهرت بالصور بالكاچول مرتدية بنطلون بيچ ونسقت معه شيمز أبيض وشنطة كروس سوداء ، ولم تتكلف فى وضع الإكسوارات واكتفت بإرتداء نظارة شمس سوداء وساعة يد؛ وعلقت ريهام على الصورة وكتبت: "نظرة اليوم".


وكانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف"، مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.


يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013

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