بعد الصفقات الجديدة.. تعرف على تشكيل بيراميدز في الموسم المقبل

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم مسؤولو بيراميدز العديد من الصفقات المميزة للفريق الكروي الأول، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رؤية المدرب أنتي تشاتيش.

تشكيل بيراميدز في الموسم الجديد

أولى صفقات بيراميدز للموسم الكروي الجديد، كانت التعاقد مع أحمد فتحي جوكر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.

وتمكن الفريق السماوي أيضًا من ضم رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، بالإضافة إلى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق.

آخر صفقات بيراميدز الصيفية كانت التعاقد مع محمود وادي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الاقتراب من حسم صفقة محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في ظل الصفقات الجديدة، وإليكم التفاصيل:-

حراسة المرمى:- شريف إكرامي

خط الدفاع:- أحمد أيمن منصور - علي جبر - عبد الله بكرة - أحمد فتحي

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - محمد إبراهيم - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي.

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