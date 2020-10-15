شاهد.. تركي آل شيخ ينشر إحدى كلمات أغاني الهضبة

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك المستشار تركي آل شيخ، مقطع من أحد أغاني الهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت الأغنية التي شاركها تركي آل شيخ هي "هدد" للهضبة عمرو دياب، وهي من كلمات تركل آل شيخ وكتب "آل شيخ" تعليقا على المنشور قائلا: "هدد بعادك طب وأنا هبعد".

يذكر أن المستشار تركي آل شيخ قد هنأ الهضبة بعيد ميلاده الـ59، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
شاهد.. تركي آل شيخ ينشر إحدى كلمات أغاني الهضبة
شاهد.. تركي آل شيخ ينشر إحدى كلمات أغاني الهضبة
شاهد.. تركي آل شيخ ينشر إحدى كلمات أغاني الهضبة
شاهد.. تركي آل شيخ ينشر إحدى كلمات أغاني الهضبة

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