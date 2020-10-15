رغم الفوز على الزرقا .. النجوم يفقد مكانه في القسم الثاني

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
Advertisements


فاز الفريق الأول للكرة بنادي النجوم على نظيره فريق الزرقا بنتيجة ٢/١ ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .

نجح النجوم في احراز هدفين فيما احرز الزرقا هدف وحيد ، ورغم الفوز من قبل النجوم الا انه فقد مكانه بدوري القسم الثاني ، حيث هبط للقسم الثالث رسميا

وقد اختتم النجوم الموسم محتلا للمركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة ، فيما تجمد رصيد الزرقا عند النقطة ١٣ بالمركز الأخير .

وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد انتهاء الموسم :

سيراميكا ٤٣
بتروجيت ٤٢
الداخلية ٤١
النصر ٣٣
القناة ٣٣
منتخب السويس ٣٣
جمهورية شبين ٢٦
النجوم ٢٥
المريخ ٢١
كوكاكولا ٢٠
الترسانة ١٧
الزرقا ١٣

أخبار تهمك

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

فوز سرس الليان وتلا وتعادل ميت خاقان وخسارة غزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و 25 دقيقة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي