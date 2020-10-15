رغم الفوز على الزرقا .. النجوم يفقد مكانه في القسم الثاني

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فاز الفريق الأول للكرة بنادي النجوم على نظيره فريق الزرقا بنتيجة ٢/١ ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .



نجح النجوم في احراز هدفين فيما احرز الزرقا هدف وحيد ، ورغم الفوز من قبل النجوم الا انه فقد مكانه بدوري القسم الثاني ، حيث هبط للقسم الثالث رسميا



وقد اختتم النجوم الموسم محتلا للمركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة ، فيما تجمد رصيد الزرقا عند النقطة ١٣ بالمركز الأخير .



وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد انتهاء الموسم :



سيراميكا ٤٣

بتروجيت ٤٢

الداخلية ٤١

النصر ٣٣

القناة ٣٣

منتخب السويس ٣٣

جمهورية شبين ٢٦

النجوم ٢٥

المريخ ٢١

كوكاكولا ٢٠

الترسانة ١٧

الزرقا ١٣