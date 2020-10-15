رغم الفوز على الزرقا .. النجوم يفقد مكانه في القسم الثاني
الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:02 م
ايمان الجعيدي
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فاز الفريق الأول للكرة بنادي النجوم على نظيره فريق الزرقا بنتيجة ٢/١ ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن لقاءات الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني .
نجح النجوم في احراز هدفين فيما احرز الزرقا هدف وحيد ، ورغم الفوز من قبل النجوم الا انه فقد مكانه بدوري القسم الثاني ، حيث هبط للقسم الثالث رسميا
وقد اختتم النجوم الموسم محتلا للمركز الثامن برصيد ٢٥ نقطة ، فيما تجمد رصيد الزرقا عند النقطة ١٣ بالمركز الأخير .
وفيما يلي ترتيب المجموعة بعد انتهاء الموسم :
سيراميكا ٤٣
بتروجيت ٤٢
الداخلية ٤١
النصر ٣٣
القناة ٣٣
منتخب السويس ٣٣
جمهورية شبين ٢٦
النجوم ٢٥
المريخ ٢١
كوكاكولا ٢٠
الترسانة ١٧
الزرقا ١٣