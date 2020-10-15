تعرف على موعد عرض مسرحية "اللوكاندة"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج الفنان أشرف عبدالباقى لمسرحية "اللوكاندة" وأعلن عن موعد عرضها ، حيث شارك جمهوره البوستر الدعائى للمسرحية ، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام.


وكتب "عبدالباقي": "اللوكاندة كل خميس وجمعة وسبت الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح الريحانى بوسط البلد مستنينكم فى أول سيت كوم على المسرح". 


اللوكاندة" من بطولة ويزو، وحمدي الميرغني، ودياب، ونجوم فرقة اشرف عبدالباقي، ياسمين سمير، ومحمد بطاوي، وإبرام سمير والعديد من نجوم الفريق.


وتشمل عروض اللوكاندة تقديم 30 عرض مسرحي، كل عرض منفصل ومستقل، ومن المقرر عرضها حصريًا في موسم شهر رمضان الكريم علي قناة أون، ونشرت صفحة أشرف عبد الباقي البوستر الرسمي للمسرحية الجديدة.


والجدير ذكره أن أشرف عبدالباقى استأنف تصوير فيلمه الجديد "سقراط ونبيلة" وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب وفتاة يفصلهما المستوى الاجتماعي لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم تتصادم مع رؤية الجيل الأكبر المتمثل في والديهما، فيما يحاول كل من الشاب والفتاة أن يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل بطريقته .

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