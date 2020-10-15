على المرجيحة.. ريهام عبد الغفور فى إطلالة صيفية على "إنستجرام"

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:53 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام ".


حيث ظهرت "عبدالغفور" بالصورة من على الارجوحة، وعلقت على الصورة قائلة:" أخر أيام الصيفية❤️❤️Fill your with"


يذكر أن ريهام عبد الغفور تزوجت مرتين الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه ابنها يوسف، ثم انفصلت عنه وتزوجت من شريف الشبكشي، وأنجبت منه ابنها الثاني فاروق.


وكانت آخر أعمال ريهام عبدالغفور الدرامية مشاركتها في بطولة مسلسل "زى الشمس" لـ دينا الشربيني والذى خاضت به السباق الرمضانى 2019.


مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربينى، ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

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زي الشمس ريهام عبدالغفور الفنانة ريهام عبدالغفور

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