خسائر فادحة ليوفنتوس في الموسم الماضي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 06:01 م
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
Advertisements
كشف نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس عن خسائره في الموسم الماضي "السنة المالية" ، حيث تنتهى السنة المالية في الثلاثين من يونيو.

ولفت حامل لقب "الكالتشيو" في المواسم التسعة الأخيرة، إلى أن العجز الحالي أكثر من ضعف عجز السنة المالية السابقة.

وأوضح نادي "السيدة العجوز" في بيان، أن "المساهمين العاديين صادقوا في اجتماعهم على البيانات المالية اعتبارا من 30 يونيو 2020".

وأضاف أنه "تم تسجيل خسارة قدرها 89.7 مليون يورو (مقارنة بخسارة 39.9 مليون يورو في 2018/2019)، والتي تمت تغطيتها باستخدام احتياطي الأسهم".

وأعلن النادي من جهة أخرى، عن هيكلية تنظيمية جديدة مع تولي فيديريكو كيروبيني منصب مدير كرة القدم الجديد.

وتشمل الهيكلية التنظيمية الجديدة "تركيز أنشطة النادي على مجالين: منطقة كرة القدم ومنطقة الأعمال"، وفق البيان الذي أضاف أن كيروبيني "سيتولى دور مدير الكرة، ويرفع تقاريره مباشرة إلى فابيو باراتيتشي، الذي يتولى المسؤولية المباشرة عن الفريق الأول".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس رياضة خسائر فادحة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. وصول جثمان محمود ياسين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

منذ حوالي 7 ساعات

فوز سرس الليان وتلا وتعادل ميت خاقان وخسارة غزل شبين بالقسم الثالث

منذ ساعة و 25 دقيقة

رسميا.. زياد بوغطاس ينتقل إلى الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ يتهم مرتضى منصور بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من نادي الزمالك

منذ يوم

إلغاء مباراة ميت خلف وأبو حماد في دوري القسم الثالث

منذ ساعتين و 32 دقيقة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

شاهد.. سهير رمزي تفقد الوعي في جنازة محمود ياسين

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق لـ"سميرة عبد العزيز" على اختيار الرئيس السيسي لها ضمن المعينين في مجلس الشيوخ

منذ يومين

موسيماني يستعين بالطيور المهاجرة لتدعم الأهلي في الموسم المقبل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أزمة كبرى تضرب الزمالك قبل موقعة الرجاء المرتقبة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل مواجهة الوداد المغربي

منذ يوم

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صورة للمتهمين بقتل "فتاة المعادي" بعد القبض عليهما

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:16 م

عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجأة لضباط النظام

عاجل.. الأهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لمباراة الوداد

12:28 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. أول رد من اللجنة الأوليمبية الدولية على قرار إيقاف مرتضى منصور

10:00 م

مفاجأة مدوية بشأن أحمد فتحي والأهلي

09:29 ص

مفاجأة مدوية بشأن موسيماني وصفقات الأهلي الجديدة

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي