850 ألف و739 طالب بكفرالشيخ يعودون للمدارس الأسبوع المقبل (صور)

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استعدت 2210 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل،وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ورؤساء المدن بتفقد المدارس للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة، ودهان الدسكات، ومراجعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.



قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،إنه تابع استعدادات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ،للعام الدراسي الجديد، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،موجهًا بضرورة متابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، فتم متابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية المسبقة للاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وأكد اللواء جمال نور الدين، أن محافظة كفر الشيخ استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن عدد المدارس 2210 مدرسة، تضم 43228 معلمًا،و850739 طالبًا،وأنه وجه بجاهزية كل مدارس التعليم العام والفني بمحافظة كفرالشيخ لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد، بما يضمن سلامة العملية التعليمية، ومنع تكدس الفصول بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالبًا وتنظيم المقاعد داخل الفصول وتباعد التلاميذ وفق تعليمات وزارة الصحه، حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس، حيث تجرى أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية وسرعة التعامل مع أي حالات طارئة.



وتفقدت لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومدراء الإدارات التعليمية، بتوجيهات الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،المدارس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب.



وتفقد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، عددًا من المدارس،للتأكد من جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد،واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية،حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، موجها بضرورة عرض تقرير يومي عن اليوم الدراسي كاملًا بالتنسيق بين الإدارة التعليمية والإدارة الصحية وغرفة العمليات، لبيان الإجراءات التي يتم اتخاذها في حالة أي طوارئ او ظهور حالات اشتباه،لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأكد المهندس أحمد الشناوي، على أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،شدد على تنظيف خزانات ودورات المياه بشكل دائم، وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة للتعامل الفوري مع أي طواري، مناشدًا أولياء الأمور بإلزام أبنائهم بارتداء الكمامات أثناء ذهابهم للمدرسة،ومراعاة التباعد بين الطلاب ومسافات بينية لا تقل عن متر، وتوفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل كل مدرسة، وعقد ورش عمل وندوات توعية المعلمين والعمال ونشر بوسترات لتوعية كافة الطلاب.



وتفقدت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق،واحمد عيسى، نائب رئيس المدينة، والدكتور سعيد طنطاوي،مدير الإدارة التعليمية بعض المدارس، للوقوف على اللمسات النهائية للاستعداد للعام الدراسي الجديد،والانتهاء الكامل من قيام ادارة المدارس بكافة أنواعها ابتدائي، وإعدادي، وثانوي، وفنى وأعضاء هيئة التدريس من الاستعداد،وانتهاء خطة توزيع الفصول طبقا للتعليمات الجديدة لاستقبال الطلاب وسط الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية،وتنظيف خزانات المياه،وتطهير المدارس،والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، واستعداد مدرسة دسوق الثانوية الصناعية للبنين لتحويلها إلى مدرسة عسكرية هذا العام والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة والقيام بمتابعة فصول التقوية داخل المدارس.



وأكدت ماضي، أنها وجهت نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع مدير الادارة التعليمية،ومديري المدارس، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،بالمرور والمتابعة وتعقيم المدارس وازالة كافة معوقات العملية التعليمية،ورفع كفاءة النظافة والاشغالات بجوار المدارس والمرور على كافة المدارس،والتأكيد على سلامة أسوار المدارس.