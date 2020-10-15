فلسطين تسجل 442 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 05:08 م
كورونا فلسطين
كورونا فلسطين
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل 442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأوضحت الكيلة في بيان صحفي أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، بإجمالي 81 إصابة، تلته محافظة الخليل بواقع 75 إصابة، ولم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات في مدينة القدس، فيما توزعت باقي الحالات على مختلف مناطق الضفة الغربية، كما أن هناك 36 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 

من جهة أخرى، أعلنت الكيلة أن الوزارة "تسلمت اليوم جزءا من منحتين مقدمتين من الصندوق الكويتي للتنمية وصندوق الأقصى بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليون دولار. وهي تأتي دعما لجهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا والعمل على تقديم خدمات طبية بجودة عالية".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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