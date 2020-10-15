صعود سيراميكا وفوز بتروجت والداخلية بالقسم الثاني

بذلك رفع سيراميكا رصيد إلى النقطة 43 بفارق نقطة عن بتروجت الوصيف برصيد 42 نقطة

وفاز فريق الداخلية على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.



انتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدفين مقابل هدف سجلها جون صبحي في الدقيقة 11، ومصطفى عز الدين في الدقيقة 29 وقلّص أحمد حسين النتيجة بتسجيل هدف النصر من ضربة جزاء في الدقيقة 17 من الشوط الثاني وعزز محمود طلعت الفوز للداخلية في الدقيقة

34 من الشوط الثاني.



وفاز فريق منتخب السويس على فريق القناة بهدف حسن ياسين من ركلة جزاءفي الدقيقة25 من الشوط الثاني.



وفاز فريق النجوم على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم النجوم بهدف إسلام محمود في الدقيقة 35.





وفاز بتروجت على المريخ بهدف نظيف، سجله اللاعب مصطفى معوض بالدقيقة 90.



وتعادل فريق الترسانة مع فريق كوكاكولا بدون أهداف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 43 نقطة

2- بتروجت 42 نقطة

3- الداخلية 41 نقطة

4- منتخب السويس 35 نقطة

5- النصر 33 نقطة

6- القناة 32 نقطة

7- جمهورية شبين 26 نقطة

8- النجوم 25 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 20 نقطة

11- الترسانة 17 نقطة

12- الزرقا 13 نقطة